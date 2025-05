Nel cuore del patrimonio Unesco La Chiusa svela i suoi tesori

Nel cuore del patrimonio UNESCO, la Chiusa di Casalecchio si svela in tutta la sua bellezza. Oggi è il giorno perfetto per esplorare questa straordinaria opera idraulica, simbolo di ingegneria e cultura europea. Il ricco programma di eventi tra arte, natura e intrattenimento non solo celebra la storia, ma invita tutti a riflettere sul valore della sostenibilità e della coesione sociale. Un'opportunità imperdibile per vivere il passato e progettare il futuro!

Un giorno da star, quello di oggi per la Chiusa di Casalecchio. Lo storico manufatto riconosciuto come la più antica opera idraulica funzionante e in uso in Europa e per questo riconosciuta dall' Unesco come "patrimonio messaggero di una cultura di pace", sarà al centro di un ricco programma di iniziative tra cultura, natura e intrattenimento. Stiamo parlando di Effetto Blu, l'evento che con tante iniziative per tutta la giornata si tiene alla Chiusa, alla Casa dei Ghiacci, alla Casa delle Acque e Lungo il Canale, gli altri manufatti storici a essa collegati e che si trovano nel centro di Casalecchio.

