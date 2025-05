Nei segnaposto tutti onorevoli tranne lei La protesta della deputata M5s Ciminnisi Il sindaco minimizza | Solo un errore

Un episodio che fa riflettere sulla rappresentanza femminile in un contesto politico ancora dominato dagli uomini. La deputata M5S Cristina Ciminnisi, esclusa dall’appellativo “onorevole”, evidenzia un problema più ampio: la sottovalutazione del ruolo delle donne nella politica. Mentre il sindaco parla di un semplice errore, la situazione riaccende il dibattito sul gender gap. È tempo che le parole diventino azioni concrete per una vera parità!

Tutti “ onorevoli ” tranne lei, la deputata regionale del M5s Cristina Ciminnisi. Nei sedili riservati ad un convegno c’è una scritta che indica a chi sono assegnati, per i colleghi maschi c’è il titolo che precede il nome, non per lei che è l’unica donna tra i deputati regionali invitati al convegno. A denunciarlo è la stessa pentastellata sui social che però, invece di scuse istituzionali, ha incassato, manco a dirlo, una minimizzazione: “È stato solo un errore, farne un caso di misoginia mi pare esagerato”, ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. Succede ad un convegno nella città siciliana tra le più note per il mercato ittico, la tre giorni (dal 29 al 31 maggio) è organizzata dal comune in collaborazione con il ministero dell’Agricoltura, l’argomento è “migliorare l’approvvigionamento ittico nel Mediterraneo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it