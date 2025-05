Ndoye Juve | la mossa del Bologna sorprende tutti Ora i rossoblù vogliono… Cosa sta succedendo per l’obiettivo bianconero

Il calciomercato entra nel vivo e il Bologna sorprende tutti puntando su Dan Ndoye, talentuoso esterno svizzero che potrebbe diventare un obiettivo per la Juventus. La sua crescita in rossoblù lo rende un nome da tenere d'occhio anche per altri club. Con la stagione che si avvicina al clou, sarà interessante vedere come si muoveranno le squadre per assicurarsi i migliori giovani talenti. Chi si aggiudicherà Ndoye?

Ndoye Juve: la mossa del Bologna spiazza le pretendenti. Cosa accade per l’obiettivo bianconero in attacco. Tra i nomi che circolano con insistenza in orbita calciomercato Juve c’è anche quello di Dan Ndoye. L’esterno svizzero classe 2000, protagonista di una stagione importante con la maglia del Bologna, resta uno dei profili più seguiti non solo dal club bianconero, ma anche da diverse big europee. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i rossoblù non hanno però intenzione di cedere facilmente il suo gioiello: la dirigenza felsinea punta a trattenere Ndoye, forte anche di un contratto con un ingaggio contenuto – circa 800 mila euro annui – che lo rende un’opzione interessante ma allo stesso tempo non urgente da monetizzare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ndoye Juve: la mossa del Bologna sorprende tutti. Ora i rossoblù vogliono… Cosa sta succedendo per l’obiettivo bianconero

Calciomercato Juve LIVE: ritorno di fiamma per Gyokeres, Mbangula possibile contropartita per Ndoye

Seguite con noi tutte le novità dal calciomercato Juventus in tempo reale. Rumors, trattative e incontri caldi caratterizzano le settimane invernali, con un ritorno di fiamma per Gyokeres e Mbangula che apre nuovi scenari.

Cerca Video su questo argomento: Ndoye Juve Mossa Bologna Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ndoye dopo Motta, dal Bologna alla Juve: Giuntoli ci prova. E Conte? Gradisce…; Juventus, primo regalo per Conte: arriva da Bologna; Mercato Juve, il Bologna fissa il prezzo per Ndoye: l’esterno piace anche a… Conte; Tuttosport - Ndoye, ruggito Juve. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ndoye nel mirino dei grandi club: il Bologna punta a tenerlo

Scrive tuttojuve.com: Accostato anche alla Juventus in sede di calciomercato, Dan Ndoye, esterno classe 2000 del Bologna e della nazionale svizzera, continua ad essere appetito non solo dai bianconeri, ma anche dai grandi.

Calciomercato Bologna, l’ascesa di Dan Ndoye: gol, «ruggiti» e prestazioni top che attirano le big

Segnala calcionews24.com: Bologna, l’ascesa di Dan Ndoye nella stagione: tanti gol pesanti e la conferma dalle pagelle fino al gol vittoria della Coppa Italia La stagione 2024/2025 del Bologna sarà ricordata a lungo, un’annata ...

Pagina 4 | Ndoye dopo Motta, dal Bologna alla Juve: Giuntoli ci prova. E Conte? Gradisce…

Lo riporta tuttosport.com: Il club bianconero ci prova per lo svizzero anche se la concorrenza è temibile, in particolare quella dello United ...