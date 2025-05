NBA Williamson accusato di stupro La replica | Causa diffamatoria chiederemo i danni

Zion Williamson, stella dei New Orleans Pelicans, è al centro di un'accusa di stupro che riaccende i riflettori su violenza e sport. La denuncia, che risale al 2020, potrebbe avere ripercussioni enormi, anche sul suo futuro nel basket. Williamson risponde con una causa per diffamazione: un capitolo inaspettato nella vita di un atleta che doveva brillare sul parquet. Come influenzerà la sua carriera? La questione è aperta e coinvolgente.

La stella dei New Orleans Pelicans finisce nei guai: le vicende risalirebbero al 2020 e sarebbero proseguiti fino al 2023.

