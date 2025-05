Nazionali Juve | da Yildiz a Nico Gonzalez passando per gli italiani L’elenco di tutti i bianconeri convocati | date e orari delle sfide

La Juventus si prepara a vivere un'intensa settimana di impegni internazionali! Da Yildiz a Nico Gonzalez, i bianconeri vestiranno le maglie delle rispettive nazionali, contribuendo a un fenomeno sempre più in crescita: il talento giovanile italiano che conquista il palcoscenico globale. Scopri tutte le date e gli orari delle sfide in programma, perché ogni convocazione è un passo verso la grandezza! Non perderti questi momenti cruciali!

Nazionali Juve: l’agenda delle sfide che giocheranno i calciatori bianconeri nei prossimi giorni: date e orari. Sono molti i calciatori della Juve che nei prossimi giorni lasceranno Torino per gli impegni con le Nazionali. Di seguito l’elenco e l’agenda proposta dal club bianconero. ARGENTINA (Gonzalez) – La nazionale sudamericana, al primo posto nel girone a 10 squadre di qualificazione ai Mondiali 2026, affronterà la doppia sfida contro il Cile in trasferta e poi contro la Colombia in casa. FRANCIA (Kalulu) – Super semifinale di Nations League per la Francia che affronterà la Spagna e poi, in base agli incroci dei risultati, se la vedrà contro il Portogallo o la Germania. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nazionali Juve: da Yildiz a Nico Gonzalez passando per gli italiani. L’elenco di tutti i bianconeri convocati: date e orari delle sfide

Cerca Video su questo argomento: Nazionali Juve Yildiz Nico Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Pagellone Juve: Yildiz insostituibile, Thuram senza limiti, sciagura Motta; Juve, Champions Loca! Vince a Venezia ed è quarta, ma che fatica...; Nico Gonzalez Champions a un passo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Juve, Nico Gonzalez convocato dall'Argentina per le sfide contro Cile e Colombia

Si legge su tuttojuve.com: Nico Gonzalez, ala classe 1998 della Juventus, è tra i convocati del ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, per la doppia sfida di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro Cile e Colombia, ...

Nazionali Juve, il programma dei rientri: quando torneranno i bianconeri sparsi per il mondo. L’agenda aggiornata

Secondo juventusnews24.com: Nazionali Juve ... a Torino? Nico Gonzalez (espulso e squalificato) e Cambiaso (infortunato) sono già di rientro. A inizio settimana sono attesi Gatti, Kolo Muani, Koopmeiners, Conceicao, Renato Veiga ...

Yildiz fa le valigie, la Juve non può rifiutare: offerta mostruosa

calcioblog.it scrive: L'offerta per Kenan Yildiz è davvero pazzesca: con una cifra del genere la Juve non può opporsi, il gioiello turco se ne va.