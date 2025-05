Navette tra Melendugno e il litorale | servizio pubblico attivo fino al 30 settembre

Scopri l'estate a Melendugno! Dal 4 giugno al 30 settembre, il servizio navette collega le splendide marine, rendendo più facile esplorare questo angolo di paradiso. Un’opportunità imperdibile per chi ama il mare e desidera scoprire le bellezze della costa adriatica senza stress. Con un occhio all’ecosostenibilità, questa iniziativa si inserisce nel trend crescente di turismo responsabile. Non perdere l’occasione di goderti il sole e il mare con comodità!

MELENDUGNO – Dal 4 giugno al 30 settembre sarà attivo il trasporto pubblico estivo predisposto dall’amministrazione comunale di Melendugno nel solco di un’esperienza oramai già di diversi anni. Le cinque marine - Torre Specchia Ruggieri, San Foca, Roca, Torre dell’Orso e Torre Sant’Andrea. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Navette tra Melendugno e il litorale: servizio pubblico attivo fino al 30 settembre

