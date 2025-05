Nastri d’Argento Grandi Serie 2025 | trionfano L’arte della gioia Questi fantasmi! e M – Il figlio del secolo

A Napoli, la quinta edizione dei Nastri d'Argento Grandi Serie ha celebrato il talento della narrativa televisiva italiana. A trionfare sono stati titoli come "L'arte della gioia", "Questi fantasmi!" e "M – Il figlio del secolo", che dimostrano come le serie tv stiano diventando il fulcro della cultura pop. In un’epoca in cui la serialità conquista il pubblico, è affascinante scoprire come storie così diverse possano unire e intrattenere. Un vero e

Si è conclusa a Napoli, nella splendida cornice di Villa Pignatelli, la quinta edizione dei Nastri d’Argento Grandi Serie, il premio assegnato dai Giornalisti Cinematografici Italiani alle migliori serie TV italiane dell’anno. A dominare l’edizione 2025 sono stati “L’arte della gioia” (Sky), “Questi fantasmi!” (Rai) e “M – Il figlio del secolo” (Sky), tre produzioni che si sono distinte per qualità artistica, regia, interpretazioni e scrittura. “M – Il figlio del secolo” è la Serie dell’anno. Tratta dal romanzo Premio Strega di Antonio Scurati, la serie “M – Il figlio del secolo” ha conquistato il premio più importante, quello di Serie dell’anno. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Nastri d’Argento Grandi Serie 2025: trionfano L’arte della gioia, Questi fantasmi! e M – Il figlio del secolo

Nastri d’Argento Grandi Serie 2025: trionfa M – Il figlio del secolo con Luca Marinelli

È M – Il figlio del secolo trionfa ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2025, conquistando il titolo di Serie dell’Anno.

