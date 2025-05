Nashville-New York City | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un'emozione calcistica unica! Al Geodis Park di Nashville, va in scena la sfida tra Nashville e New York City, due squadre che incarnano il fermento della MLS. Con una crescente popolarità del calcio negli Stati Uniti, questo match promette scintille. Scopri le formazioni probabili e l’orario per non perderti nemmeno un minuto dell'azione. Chi avrà la meglio in questa battaglia all'ultimo gol?

Al Geodis Park va in scena la sfida di MLS Nashville-New York City: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Geodis Park di Nashville si giocherĂ la gara valevole per la 17° giornata di MLS tra Nashville-New York City. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida.

Scopri tutto su Nashville-New York City, la sfida di MLS che si gioca al Geodis Park di Nashville. Trova orario, formazioni probabili e le modalitĂ per seguire il match in TV, live o streaming, per non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante partita.

MLS: New York City FC Aims to End Nashville SC's Unbeaten Streak in Key Eastern Conference Clash

Si legge su msn.com: The New Yorkers look to bounce back this Saturday against a red-hot Nashville side riding a nine-game unbeaten run in MLS.

Nashville SC vs New York City Preview, prediction, lineups, betting tips & odds | MLS 2025

Da khelnow.com: MLS Eastern Conference fixture takes us to Geodis Park Stadium in Tennessee, where Nashville SC & New York City lock horns against each other.