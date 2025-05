Nasce un' associazione di volontariato in ricordo di Emma Cadelli

Un'idea nata dal dolore, ma capace di trasformarsi in speranza. È così che prende vita l'associazione di volontariato dedicata a Emma Cadelli, scomparsa a soli 20 anni. I genitori, con parole toccanti, hanno dato avvio a un progetto che non solo onora la memoria della giovane, ma risponde a un crescente bisogno di solidarietà nella nostra società. Un gesto che dimostra quanto sia potente l’amore, capace di unire e ispirare.

Ha preso forma il progetto annunciato in ricordo della giovane Emma Cadelli, scomparsa troppo presto all'età di 20 anni. Le parole, toccanti, presenti nella lettera dei genitori sono diventate qualcosa di concreto in modo da lasciare un ricordo indelebile rispetto a quella che è sempre stata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Nasce un'associazione di volontariato in ricordo di Emma Cadelli

