Nasce un nuovo circolo del Partito Democratico nella bergamasca | Paladina-Valbrembo

È ufficiale: il Partito Democratico bergamasco si rafforza con il nuovo circolo “Paladina-Valbrembo”. Sotto la guida del segretario Walter Mazzoleni, questo progetto rappresenta un segnale di vitalità politica in un'epoca di rinnovamento. In un contesto nazionale in cui il dialogo e l’impegno locale sono più cruciali che mai, questa iniziativa invita tutti a riscoprire il valore della partecipazione attiva nella comunità. Si parte!

Bergamo. Il Partito Democratico bergamasco annuncia la nascita del nuovo circolo “Paladina-Valbrembo”, un ulteriore segnale di radicamento e vitalità politica sul territorio. Il nuovo segretario del circolo, Walter Mazzoleni, è stato eletto nella serata del 30 maggio, durante l’assemblea fondativa che ha segnato ufficialmente l’inizio di questo nuovo percorso. All’incontro ha preso parte il segretario provinciale Gabriele Giudici ed il coordinatore di zona Luciano Cornago. Ha voluto far pervenire il proprio saluto anche la segretaria regionale, l’On. Silvia Roggiani, intervenuta in collegamento telematico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nasce un nuovo circolo del Partito Democratico nella bergamasca: “Paladina-Valbrembo”

Il Circolo PD "Aldo Moro" di Avellino presenta il convegno "Il mezzogiorno in Europa: un nuovo protagonismo per la Campania"

Il Circolo PD "Aldo Moro" di Avellino è lieto di presentare il convegno "Il mezzogiorno in Europa: un nuovo protagonismo per la Campania", seconda tappa del progetto "Cantiere Democratico – Idee per il presente, visioni per il futuro".

