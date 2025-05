Nasce ‘Toscana tutto l’anno’ | un calendario unico con rievocazioni feste e cammini

Scopri la magia della Toscana con "Toscana tutto l'anno"! Questo innovativo calendario raccoglie eventi storici, feste tradizionali e percorsi suggestivi, offrendo un'esperienza che va oltre il turismo stagionale. Un'opportunità imperdibile per immergersi nella cultura toscana e riscoprire le bellezze locali. Connettersi con le radici di questa terra non è mai stato così semplice: ogni mese può diventare un viaggio nel tempo e nelle tradizioni. Non perderti ciò che la Toscana ha da offr

Firenze, 31 maggio 2025 - L’obiettivo è costruire un calendario condiviso che riepiloghi e promuova tutti gli eventi tra storia e folclore organizzati in Toscana, sottolineando la loro interazione con vie e camini storici. E’ questo il senso di ‘ Toscana tutto l’anno ’, il progetto presentato a San Miniato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nel corso di un’iniziativa alla quale hanno preso parte tutte le principali realtà toscane collegate al mondo del folclore e della rievocazione. La Toscana dei borghi, delle tradizioni, dei cammini storici, delle feste popolari, del folclore sarà dunque valorizzata tutto l’anno grazie alla decisione della Giunta regionale di chiamare a fare sistema tutti gli enti e le associazioni che si occupano di rievocazioni, cammini storici, tradizioni popolari e manifestazioni folcloristiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nasce ‘Toscana tutto l’anno’: un calendario unico con rievocazioni, feste e cammini

