nasce la nuova robur di bellazzini esterni fondamentali e gioco offensivo

La nuova era del Siena FC inizia con Bellazzini, un allenatore giovane e carico di ambizioni! La sua visione offensiva e il gioco spumeggiante promettono di riportare entusiasmo tra i tifosi. Costruire una squadra vincente non sarà facile, ma l’identità tattica del mister potrebbe rivelarsi il fattore decisivo in un campionato sempre più competitivo. Il calcio italiano è in fermento: sarà il momento del riscatto per i colori bianconeri?

Fatto l'allenatore è ora tempo di fare la squadra. Il Siena Fc scegliendo Bellazzini, col vice Lelli, ha optato per un tecnico giovane, molto preparato tatticamente e con una fortissima identità tattica. Sicuramente un azzardo perché se è vero che a Ghiviborgo ha fatto benissimo con una rosa costruita con un budget molto basso (tra i più bassi del girone), le pressioni in bianconero saranno maggiori e se il direttore sportivo Guerri e il direttore generale Farina non saranno bravi a costruire una rosa adatta alle esigenze tattiche del nuovo duo in panchina il rischio di una crisi di rigetto sarà quanto meno probabile.

