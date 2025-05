Nasce Fall in Magics – 2K25 | dal format radiofonico al debutto discografico per i due speaker di Seven Magics

Nasce "Fall in Magics – 2k25", il debutto discografico di Marco Trocino e Andrea Colapietro, i creatori del format radiofonico Seven Magics. Da un viaggio sonoro tra Catanzaro e Bolzano, ora portano la loro magia anche sulla scena musicale. In un'epoca in cui l'autoproduzione è il nuovo volto dell'industria, non perdere l'occasione di scoprire questo interessante connubio di talenti. La musica, finalmente, si fa ascoltare!

Dalla radio alla musica prodotta in autonomia: è questo il percorso intrapreso da Marco Trocino, in arte Mark Soul, e Andrea Colapietro, alias Andre dal Furgone, ideatori del format radiofonico Seven Magics. Il programma, in onda nei weekend su una nota emittente calabrese, è nato dall'unione di due voci e due città – Catanzaro e Bolzano – che ogni settimana si incontrano sulle onde radio per raccontare, attraverso le canzoni, il vissuto quotidiano e creare un dialogo diretto con gli ascoltatori. Dopo il successo del programma, Marco e Andrea hanno deciso di spingersi oltre i microfoni per dare forma al loro primo progetto musicale: Fall in Magics – 2K25, un album autoprodotto che raccoglie dieci brani originali, frutto di un anno di lavoro, sperimentazione e passione.