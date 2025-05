Narni prima il fumo poi le fiamme | auto prende fuoco lungo la strada Tiberina

Sabato mattina, un'auto in fiamme ha fatto scattare l'allerta lungo la strada Tiberina, nei pressi di Narni. Una Volvo ha emesso fumo prima di trasformarsi in un rogo. L'autista, fortunatamente in salvo, ha contattato i vigili del fuoco. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza stradale e il controllo dei veicoli, sempre piĂą al centro del dibattito sulla mobilitĂ sostenibile e sulla prevenzione degli incendi. Attenzione!

Auto in fiamme nei pressi di Narni sabato mattina. Intervento dei vigili del fuoco lungo la strada Tiberina, dove un'auto (una Volvo) ha iniziato a emettere fumo prima di prendere fuoco con conseguenti fiamme. L'autista non ha potuto fare altro che mettersi in salvo, telefonando poi per la.

Auto in fiamme a Narni: illeso conducente

WhatsApp Intorno alle 11.20 di sabato un'auto è andata in fiamme mentre viaggiava lungo la strada Tiberina, all'altezza di Narni. Il conducente è riuscito ad uscire dal veicolo che, in un primo ...

Spento il rogo di Narni, in fumo 20 ettari di bosco

Riporta rainews.it: L'intervento di due canadair è stato determinante per avere ragione delle fiamme ... Stifone, a Narni. Una superficie molto estesa, circa una ventina di ettari, è andata in fumo.