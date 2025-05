Napoli svolta in attacco | nome caldo dalla Germania

Napoli è pronta a decollare! Mentre Antonio Conte conferma la sua fiducia nel progetto azzurro, il mercato si anima con un nome caldo dalla Bundesliga. Un attaccante di spessore potrebbe non solo rinforzare il reparto offensivo, ma anche segnare una svolta fondamentale nella stagione. In un calcio sempre più competitivo, l'intesa tra Conte e De Laurentiis potrebbe rivelarsi decisiva per riportare il Napoli in vetta. Gli azzurri stanno per scrivere una nuova storia!

Aria di svolta per il calciomercato azzurro, Manna spinge per accontentare Conte: il bomber arriverebbe dalla Bundesliga Antonio Conte ha scelto di restare sotto al Vesuvio. Dopo un confronto schietto con Aurelio De Laurentiis, il tecnico che inizialmente era tentato dal ritorno a Torino, ha scelto ancora una volta Napoli. Parole forti, idee chiare: si va avanti insieme, ma solo se il progetto sarà ambizioso. E, a quanto pare, le premesse ci sono tutte. Napoli, nuovo nome caldo in attacco: arriva dalla Bundes. Dalle vittorie ai piani per il futuro, il passo è breve. Perché adesso si apre il capitolo più delicato: costruire un Napoli ancora più competitivo, soprattutto là davanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, svolta in attacco: nome caldo dalla Germania

Intreccio di panchine con Conte: svolta totale in serie A

Con le ultime due giornate di Serie A alle porte, l’attenzione è rivolta alla sfida tra Conte e la lotta scudetto.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Svolta Attacco Nome Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Mattino - Colpo in attacco, Manna punta Guirassy del Borussia: ha segnato 34 gol; Milan, dal PSG il nome giusto per l’attacco: la sfida con Juve e Napoli; Napoli, svolta in attacco: nome caldo dalla Germania; Colpo in attacco, Pedullà: “Il Napoli ha fatto l’offerta più alta”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Mattino - Colpo in attacco, Manna punta Guirassy del Borussia: ha segnato 34 gol

Come scrive msn.com: Calciomercato Napoli - Svolta per il colpo in attacco del Napoli, perché arrivano le ultime notizie su quello che può essere il nome a sorpresa che chiuderebbe il Napoli per rinforzare la zona offensi ...

Calciomercato Napoli, la nuova mossa per l'attacco è Guirassy

Secondo ilmattino.it: Un Napoli quasi al completo fin dal primo giorno di ritiro a Dimaro. Almeno all’ottanta per cento. Che tradotto in numeri, nomi e ruoli significa attingere alla voce “entrate” ...

Napoli: colpo dalla Premier, Ferran Torres la chiave

ultimecalcionapoli.it scrive: I partenopei vogliono prendere un grande nome in attacco e per questo motivo c’è la possibilità di un intrigo con lo spagnolo Il Napoli è pronto a rinforzare la rosa. Nonostante lo Scudetto non è anco ...