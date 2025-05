Napoli su Kenneth Taylor | il gioiello dell’Ajax pronto al salto in Serie A Voetbal

Il Napoli guarda con interesse a Kenneth Taylor, il talento dell'Ajax pronto a brillare in Serie A. In un contesto di grande movimento nel mercato, il giovane centrocampista potrebbe rappresentare quella freschezza e innovazione che il club partenopeo cerca per affrontare le sfide future. Con la squadra che si prepara a una nuova era, investire su un gioiello come Taylor potrebbe rivelarsi un colpo vincente. Sarà il suo il volto del nuovo Napoli?

L’Ajax si prepara a un’estate di trasformazioni significative, soprattutto nel reparto di centrocampo. Secondo quanto riportato da Voetbalzone, sia Kenneth Taylor che Jordan Henderson stanno valutando la possibilità di trasferirsi, mentre altri centrocampisti potrebbero lasciare il club. “L’Ajax si trova ad affrontare un’estate particolarmente impegnativa. L’addio dell’allenatore Francesco Farioli è stato ora risolto con la nomina di John Heitinga e Marcel Keizer, ma questo è solo un assaggio. Nell’analisi di ciò che attende Heitinga e l’Ajax, si parla, tra le altre cose, dei centrocampisti della squadra di Amsterdam: Kenneth Taylor e Jordan Henderson. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli su Kenneth Taylor: il gioiello dell’Ajax pronto al salto in Serie A (Voetbal)

Napoli, occhi puntati su Kenneth Taylor per il centrocampo del futuro

Il Napoli rivolge nuovamente la sua attenzione a Kenneth Taylor, talentuoso centrocampista classe 2002 dell'Ajax.

Lo riporta ilnapolista.it: Il Napoli segue Kenneth Taylor, centrocampista dell’Ajax classe 2002, pronto a trasferirsi all’estero. Possibile la cessione.

Da napolimagazine.com: A centrocampo ci saranno alcuni interrogativi in casa Napoli, ne parla la Gazzetta dello Sport. Cosa farà Andrè Frank Zambo Anguissa, per il quale si sono mossi gli arabi? Torna di moda Kenneth Taylor ...

Segnala napolipiu.com: Il Napoli torna a monitorare con attenzione Kenneth Taylor, centrocampista classe 2002 dell’Ajax, già finito nel mirino degli azzurri nella sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato da ...