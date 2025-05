Napoli su Beukema | servono 40 milioni di euro

Il Napoli non si ferma e punta in alto! Con due colpi già in canna, i partenopei cercano di rinforzare ulteriormente la rosa per affrontare al meglio le sfide di Campionato, Champions e Coppa Italia. Beukema, un talento che potrebbe fare la differenza, ha un prezzo fissato a 40 milioni di euro. Una cifra che sottolinea l'ambizione del club, pronto a scrivere la storia del calcio italiano. Riusciranno a conquistare il trono?

Nonostante due colpi praticamente già conclusi, ovvero Marianucci e Kevin De Bruyne, Aurelio De Laurentiis non vuole ancora fermarsi. L’obiettivo è quello di fornire ad Antonio Conte una rosa che posso competere sulle tre competizioni previste per il prossimo anno calcistico, ovvero Campionato, Champions League e Coppa Italia. A tal proposito, il nome che è . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson

Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

