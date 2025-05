Napoli sogna Gianluigi Donnarumma

Il Napoli non si ferma e sogna in grande: l'obiettivo è Gianluigi Donnarumma. Con Antonio Conte alla guida, gli azzurri puntano a rinforzare la rosa, mirando a un portiere di calibro mondiale. La finale di Champions League che sta vivendo Donnarumma è solo l'inizio di un futuro scintillante. Un acquisto del genere non solo elevrebbe il livello della squadra, ma accrescerebbe anche l’entusiasmo di una piazza già innamorata del calcio. Chi sarà il prossimo campione a indossare

"> Il Napoli guarda al futuro con ambizione e dopo la conferma di Antonio Conte punta ad alzare l’asticella anche in porta. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club azzurro valuterà un tentativo concreto per Gianluigi Donnarumma, impegnato questa sera nella finale di Champions League con il Paris Saint-Germain. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. Un eventuale arrivo dell’ex Milan spalancherebbe le porte all’addio di Alex Meret, che difficilmente accetterebbe il ruolo da secondo. Per lui si profilerebbe un ritorno di fiamma proprio con i rossoneri, che potrebbero puntare su di lui nel caso in cui Maignan venisse ceduto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli sogna Gianluigi Donnarumma

De Bruyne-David, il Napoli sogna il doppio colpo a parametro zero

Il Napoli è pronto a fare un grande passo sul mercato, puntando a un doppio colpo a parametro zero che potrebbe regalare ulteriore qualità alla squadra.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sogna Gianluigi Donnarumma Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Buffon: Gigio e Sommer, opposti e simili. E la Champions la vinci con i portieri...; Inter-Psg, la conferenza stampa pre-finale. Inzaghi: Manca l'ultimo passo. Lautaro: Trasformiamo questo sogno in realtà; Inter pronta a sfidare il sogno Champions League del PSG in una finale mozzafiato; Italia, le scelte di Spalletti per le qualificazioni mondiali: quattro napoletani per le sfide con Norvegia e Moldavia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli sogna Gianluigi Donnarumma

Lo riporta napolipiu.com: Il Napoli guarda al futuro con ambizione e dopo la conferma di Antonio Conte punta ad alzare l’asticella anche in porta. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club azzurro valuterà un tentat ...

Cosa è successo a Donnarumma in faccia, perché ha una cicatrice che potrebbe non andare più via

Riporta fanpage.it: Il segno che Gigio ha sul volto è stato provocato da una scarpata ricevuta da Singo. Gli applicarono 10 punti di sutura ed è rimasto uno sfregio evidente. La possibile soluzione: un trattamento laser.

Donnarumma, ritorno in Serie A: la risposta sulla rivalità col Milan

Riporta spaziomilan.it: Gianluigi Donnarumma, storico ex rossonero, può tornare in Serie A dopo la finale di Champions League contro l'Inter.