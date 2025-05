Napoli scatenato David a un passo | il dettaglio che manca

Il Napoli è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con Jonathan David, un talento che potrebbe fare la differenza in un campionato sempre più competitivo. L’accordo è vicino, ma un ultimo dettaglio lo separa dal sogno azzurro. Con Antonio Conte al timone, il club partenopeo punta a rilanciarsi non solo in Italia, ma anche in Europa. Non perdere l’occasione di vivere questa entusiasmante avventura!

Jonathan David sempre più vicino al Napoli: c’è l’accordo, manca solo un dettaglio per chiudere la trattativa Antonio Conte è stato chiaro: ha mantenuto la promessa fatta un anno fa, e adesso è pronto a rilanciare anche in Europa il Napoli, ma attende un gran mercato. Il tecnico salentino resterà sulla panchina azzurra, nonostante le avance della Juventus, ma non vuole vivere una stagione di transizione: il Napoli dovrà difendere lo scudetto e farsi valere anche in Champions. E per riuscirci serviranno rinforzi importanti, in ogni zona del campo. E uno dei nomi caldissimi per l’attacco risponde a Jonathan David. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli scatenato, David a un passo: il dettaglio che manca

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA

Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Scatenato David Passo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Napoli scatenato, non solo De Bruyne: Manna ha in pugno anche David; Juve alla rivoluzione bomber: i prossimi due attaccanti potrebbero uscire da questa lista; Il Napoli è scatenato, non solo De Bruyne: anche David è in pugno; “Sono ad un passo dal Napoli”, l’attaccante svela il trasferimento. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Spoiler: “Sono a un passo dal Napoli” | De Laurentiis scatenato: vuole vincere la Champions League

Segnala calcioinpillole.com: Il Napoli punterà non solo a difendere lo scudetto, ma punta anche alla Champions. De Laurentiis scatenato: primo colpo a tiro.

Napoli scatenato sul mercato, tre super acquisti ai dettagli

today.it scrive: La conferma di Conte spinge il mercato del Napoli, Manna ha già quasi chiuso tre grandi colpi Antonio Conte sarà ancora l'allenatore del Napoli, la decisione è arrivata ieri dopo un paio di incontri c ...

Il Napoli è scatenato, non solo De Bruyne: anche David è in pugno

msn.com scrive: Il Napoli ha ormai definito l'ingaggio di Kevin De Bruyne. Ed è stato proprio lo stesso Aurelio De Laurentiis ad annunciarlo affermando che il centrocampista belga ha già comprato una casa nel ...