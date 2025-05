Napoli rapina al distributore finisce nel sangue | feriti a coltellate due titolari

A Napoli, una rapina trasformatasi in un dramma: due titolari di un distributore sono stati feriti a coltellate. La violenza che segna questo episodio riflette un trend preoccupante di insicurezza nelle nostre città , dove il crimine sembra guadagnare terreno. Un richiamo urgente per una riflessione collettiva sulla necessità di maggiore protezione e sicurezza. Come possiamo invertire questa tendenza? La risposta è fondamentale per il futuro delle nostre comunità .

I due feriti sono stati trasportati all'ospedale Cardarelli di Napoli. Indaga la Polizia L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, rapina al distributore finisce nel sangue: feriti a coltellate due titolari

Mercato abusivo di Porta Nolana, i vigili di Napoli a Meloni: “Pattuglie massacrate, 57 agenti feriti. Così lo Stato perde”

Il mercato abusivo di Porta Nolana a Napoli diventa un'emergenza. Un dossier del sindacato CSA della Polizia Locale denuncia l’aumento della violenza, con 57 agenti feriti e 16 arresti in due anni.

