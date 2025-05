Napoli promosso in Primavera 1 grazie alla doppietta di Russo contro l’Entella

Una doppietta che fa sognare: il Napoli Primavera conquista la massima lega giovanile con una vittoria decisiva contro l'Entella. Lorenzo Russo, classe 2005, è stato l'eroe di giornata, segnando due gol che hanno portato i partenopei in Primavera 1. Questa promozione non è solo un traguardo per i giovani talenti, ma un segnale forte della rinascita del settore giovanile napoletano, sempre più protagonista nel panorama calcistico italiano.

Il Napoli Primavera è promosso nella massima lega giovanile grazie alla vittoria ai playoff per 2-0 contro l’Entella. Napoli promosso in Primavera 1 grazie alla doppietta di Russo. A decidere il match è stata la doppietta al 45esimo e al 55esimo (il secondo gol su rigore) di Lorenzo Russo. La mezz’ala classe 2005 aveva segnato 3 gol e fornito 3 assist in campionato quest’anno. Prima della partita, disputata allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola (NA), era arrivato il messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis su X: Alle 14.30 i nostri ragazzi si giocano la Finale per tornare in Primavera 1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli promosso in Primavera 1 grazie alla doppietta di Russo contro l’Entella

