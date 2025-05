Napoli Primavera l’annuncio di Rocco sul futuro | il messaggio alla società

Dario Rocco, dopo la straordinaria promozione del Napoli Primavera, lancia un messaggio chiaro alla società: il futuro è luminoso. Con lo scudetto in tasca e una finale vinta, il vivaio partenopeo dimostra che la crescita giovanile è cruciale nel calcio moderno. È un momento chiave per riflettere su come le nuove leve possano diventare i campioni di domani. La passione azzurra è più viva che mai!

Dario Rocco, dopo la promozione del suo Napoli Primavera, ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti. Dopo la vittoria dello scudetto di una settimana fa, di fatto, per il Napoli nella giornata di oggi è arrivata un'altra ottima notizia. La squadra Primavera, grazie alla vittoria per 2-0 sulla Virtus Entella nella finale play-off, ha staccato il pass per la promozione in Primavera 1. Questa, ovviamente, è un traguardo importantissimo per il Napoli. La squadra campione d'Italia, di fatto, non può avere la propria squadra Primavera nel campionato cadetto di categoria. Dopo la vittoria contro la Virtus Entella, di fatto, bisogna registrare delle importantissime dichiarazioni da parte di mister Rocco.

Playoff Primavera, Napoli-Renate: data e orario dei quarti di finale

Gli azzurrini del Napoli, allenati da Dario Rocco, si preparano ad affrontare il Renate nei quarti di finale dei playoff di Primavera 2.

