Napoli non solo Meret | ritorno di fiamma in porta

Il Napoli si prepara a blindare la sua porta con il rinnovo di Meret, ma non è l'unica mossa strategica: un vecchio pallino torna a far discutere nel calciomercato azzurro. Con lo scudetto in tasca e Antonio Conte pronto a consolidare la mentalità vincente, il club guarda al futuro con ambizioni sempre più elevate. La domanda sorge spontanea: chi sarà il prossimo portiere a vestire la maglia partenopea? Una sfida avvincente per i tifosi!

Blindare la porta per blindare il futuro: Meret rinnova, ma un vecchio pallino torna nei pensieri del mercato azzurro Con lo scudetto matematicamente in tasca, Antonio Conte, arrivato per riportare mentalità vincente, ha mantenuto la promessa: ha forgiato un gruppo agguerrito fino all’ultima goccia di sudore. E Conte rimarrà. Niente Juventus, niente ritorni nostalgici: il tecnico salentino ha scelto di proseguire l’avventura napoletana. Fondamentale, secondo quanto trapelato, l’intervento di Aurelio De Laurentiis che ha alzato l’ingaggio e soprattutto garantito un mercato all’altezza. Napoli, rinforzi anche in porta? Le ultime. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, non solo Meret: ritorno di fiamma in porta