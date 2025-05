Napoli mister Rocco svela un retroscena su Conte | la scoperta

Il Napoli, fresco campione d'Italia, non smette di sorprendere! Mister Rocco svela un retroscena intrigante su Conte, che fa luce su come la filosofia vincente si stia radicando anche nella Primavera. Un successo che va oltre il campo, testimoniando la continuità del talento napoletano. Un momento cruciale per i tifosi, che possono ora sognare un futuro luminoso, dove i giovani campioni crescono sotto l’ala dei grandi. Non perdere di vista ciò che si muove nel vivaio azzur

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un retroscena su Conte svelato da mister Rocco. Il Napoli è campione d’Italia da una settimana, ma anche in giornata per i tifosi azzurri è arrivata comunque un’altra notizia davvero importante. La Primavera del team azzurro di mister Rocco, grazie al successo ottenuto oggi al Piccolo di Cercola contro la Virtus Entella per 2-0, ha staccato il pass per la promozione nel campionato di Primavera 1. Questo traguardo, di fatto, è davvero importantissimo per il Napoli, dal quale si attendono investimenti importanti per il proprio settore giovanile. Lo stesso Antonio Conte, infatti, ha ribadito più di una volta la necessità di centro sportivo per far crescere i ragazzi del vivaio azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it