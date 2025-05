Napoli Legends in campo per i donatori di midollo | match di beneficenza contro Roma e Lazio

Una festa di solidarietà ha illuminato lo stadio Stirpe di Frosinone: le leggende del Napoli, tra cui Careca e Hamsik, si sono schierate in un match emozionante per sostenere l'ADMO. Un grande gesto che si inserisce in un trend crescente di eventi sportivi a favore della solidarietà. Questo incontro non è solo calcio, ma un potente messaggio: ognuno di noi può fare la differenza. Scopri come la passione può trasformarsi in aiuto concreto!

Allo stadio Stirpe di Frosinone c’è stata una partita di beneficenza per Admo (Associazione donatori midollo osseo) con la squadra Napoli Legends formata, tra i tanti, da Careca, Hamsik, Zola. Il match è stato organizzato dall’Associazione Nazionale Attori, in diretta tv su Dazn. Napoli Legends in campo nel match di beneficenza contro Roma e Lazio. Gli ex azzurri scesi in campo sono stati: Morgan De Sanctis, Raffaele Di Fusco, Paolo Cannavaro, Fabiano Santacroce, Alessandro Renica, Blerim Dzmaili, Gokhan Inler, Marek Hamsik, Antonio Careca, Gianfranco Zola, Bruno Giordano, Andrea Carnevale, Ruben Maldonado, Francesco Montervino, Luca Altomare, Stefan Schwoch, Giuseppe Incocciati, Emanuele Calaiò. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli Legends in campo per i donatori di midollo: match di beneficenza contro Roma e Lazio

