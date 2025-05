Napoli in prima linea per Garnacho servono circa 50 milioni Guardian

Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Alejandro Garnacho, talento argentino del Manchester United, è nel mirino! Con circa 50 milioni sul tavolo, il club partenopeo potrebbe stravolgere le dinamiche del mercato estivo. Questo trasferimento non solo arricchirebbe la rosa azzurra, ma segnerebbe anche un chiaro segnale di ambizione in un contesto calcistico italiano sempre più competitivo. Riuscirà il Napoli a chiudere l'affare?

Alejandro Garnacho potrebbe lasciare il Manchester United quest’estate, dato anche il rapporto altalenante con il tecnico Ruben Amorim. Il Napoli aveva fatto un tentativo per lui a gennaio, ma le richieste del club inglese erano state ritenute troppo elevate. Napoli in prima fila per Garnacho, servono circa 50 milioni. Ad oggi, l’argentino può liberarsi per un prezzo minore. Il Guardian riporta: È improbabile che l’argentino sarà a corto di offerte. Dopo essere stato lasciato fuori contro l’Aston Villa nell’ultima giornata da Ruben Amorim, la disponibilità di avere Garnacho ha allertato diversi club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli in prima linea per Garnacho, servono circa 50 milioni (Guardian)

Garnacho rimpiange il Napoli? "Stagione di m***a". Cosa succede in estate

Garnacho esprime il suo dispiacere verso il Napoli, rammaricandosi per una "stagione di m...". Ha partecipato a tutte le partite di Europa League, contribuendo ai risultati, ma alla finale gli sono stati concessi solo 20 minuti.

Secondo ilnapolista.it: Alejandro Garnacho potrebbe lasciare il Manchester United quest'estate. Il Napoli potrebbe tornare a trattare.

Si legge su msn.com: Alejandro Garnacho è in prima linea come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, che si prepara al debutto con la maglia del PSG. Il Napoli, al momento, si trova con un vuoto da colmare nel ...

