Napoli il primo regalino per Conte si chiama De Bruyne | il belga firma un biennale

Il Napoli si prepara a stupire: Kevin De Bruyne, uno dei centrocampisti più talentuosi al mondo, è pronto a indossare la maglia azzurra con un contratto biennale. Un colpo che non solo rinforza il centrocampo, ma segna anche l’inizio di una nuova era per i partenopei. Con un ingaggio di 6 milioni a stagione, il belga arriva gratis e porta con sé non solo qualità, ma anche esperienza da vendere. Siamo pronti a sognare?

Il Napoli sta per chiudere la trattativa per Kevin De Bruyne che firmerà presto il contratto con il club azzurro. Il centrocampista belga ha trovato un accordo con il Napoli e firmerà un contratto biennale per un ingaggio di circa 6 milioni a stagione, arrivando in Italia gratis vista la scadenza del suo contratto con il Manchester City. De Bruyne, che il 28 giugno compirà 34 anni, è stato convocato.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Il Napoli sta per chiudere la trattativa per Kevin De Bruyne che firmerà presto il contratto con il club azzurro. Il centrocampista belga ha trovato un accordo con il Napoli e firmerà un contratto bie

NAPOLI - Antonio Conte ha stravolto tutto e tutti. La Serie A (vinta per la prima volta nell'era dei tre punti da una squadra reduce dal 10° posto), la città di Napoli, che un tempo lo considerava il

Napoli, la permanenza di Antonio Conte prevede un grande regalo da parte di Aurelio De Laurentiis per l'attacco. Ecco la situazione attuale La conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha av