Napoli il monito del Cardinale Battaglia | Troppe ingiustizie violenze e silenzi

Il cardinale Battaglia lancia un appello potente: "Crediamo ancora nella luce". In un momento in cui la Campania è segnata da ingiustizie e silenzi, il suo messaggio di speranza risuona forte. È un invito a combattere per un futuro migliore, un richiamo a non dimenticare chi vive nella Terra dei Fuochi. La sua visione è quella di una comunità unita, pronta a risollevarsi. Riusciremo a trasformare il dolore in rinascita?

“Crediamo ancora nella luce, alla possibilità di una nuova luce per questa nostra terra ferita. Una luce che si posa sul nostro territorio, su questa nostra amata Campania, che ha il volto delle nostre madri, la voce dei nostri padri, i sogni dei nostri figli. Camminiamo portando nel cuore la nostra terra e, in modo particolare, la Terra dei Fuochi, emblema di un dolore che grida e chiede giustizia. Ma accanto a essa, nel nostro cuore c’è anche ogni angolo ferito della nostra Campania Felix – quella terra un tempo detta “felice” per la sua straordinaria bellezza, per la sua ricchezza agricola, per la sua cultura e spiritualità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

“Lì abbiamo visto la nostra luce”: il percorso di Francesco

"Abbiamo visto la nostra luce": il racconto di Francesco ci invita a riflettere sulle sfide e le gioie dell'accoglienza.

