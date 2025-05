Napoli Guirassy sarebbe l’alternativa a David

Il Napoli sta rivalutando le sue opzioni per l'attacco e Guirassy emerge come possibile alternativa a Jonathan David. In un contesto di mercato sempre più dinamico, la scelta dell'allenatore Conte potrebbe riflettere una strategia più ampia: puntare su giocatori che abbiano caratteristiche specifiche per il suo gioco. L'evoluzione delle trattative sarà cruciale per capire come si configurerà il futuro del reparto offensivo azzurro. Rimanete sintonizzati!

Nonostante le voci che circolano, Jonathan David potrebbe non essere il prossimo attaccante per il reparto avanzato del Napoli. L’attaccante del Lille, infatti, secondo indiscrezioni, non fa “impazzire” Conte, il quale preferibbe altri profili con altre caratteristiche. Sul taccuino non c’è solo Gyokeres che tanto piace al tecnico leccese, ma, secondo Il Mattino, c’è anche . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA

Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Guirassy Sarebbe Alternativa Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, Guirassy sarebbe l’alternativa a David

dailynews24.it scrive: Nonostante le voci che circolano, Jonathan David potrebbe non essere il prossimo attaccante per il reparto avanzato del Napoli. L'attaccante del Lille, ...

Napoli, nuovo nome per l'attacco: Guirassy è l'alternativa più credibile a David

Come scrive informazione.it: Il Mattino oggi in edicola svela un nuovo nome per l'attacco del Napoli: Serhou Guirassy. L'attaccante, con un costo di 40 milioni di euro, viene indicato come la principale alternativa a Jonathan Dav ...

Calciomercato Napoli, David potrebbe saltare? Guirassy la prima alternativa al parametro zero in arrivo dal Lille

Secondo informazione.it: Calciomercato Napoli, David potrebbe saltare? Guirassy la prima alternativa al parametro zero in arrivo dal Lille Secondo Il Mattino, esiste un piano B, in caso di mancato arrivo di Jonathan David in ...