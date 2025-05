Napoli festa infinita | la Primavera azzurra torna nella massima serie

Il Napoli non smette di sorprendere: dopo il quarto scudetto, la primavera azzurra conquista la massima serie con una vittoria travolgente. Non è solo una festa, ma un segno di continuità e crescita per un club che guarda al futuro. Questo successo giovanile sottolinea l'importanza di investire nei giovani talenti, un trend sempre più presente nel mondo del calcio, dove il vivaio diventa chiave per il successo a lungo termine. La festa continua!

Quella del Napoli si conferma un’annata da ricordare. A distanza di 8 giorni dalla conquista del quarto scudetto della sua storia, il club partenopeo festeggia un altro traguardo importante anche a livello giovanile. Battendo nella finale playoff la Virtus Entella al Piccolo di Cercola per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli, festa infinita: la Primavera azzurra torna nella massima serie

Il comune di Napoli si prepara giĂ alla festa scudetto: i provvedimenti

Il Comune di Napoli si sta attivando per gestire l'eventuale festa scudetto della squadra partenopea, in vista della decisiva partita contro il Parma.

