Napoli dopo De Bruyne si punta a chiudere Zhegrova del Lille Tmw

Il Napoli non si ferma mai! Dopo l'inaspettato arrivo di Kevin De Bruyne, il club partenopeo ha messo nel mirino Edon Zhegrova, giovane talento del Lille. Con 8 gol e 2 assist in questa stagione, il kosovaro classe 1999 rappresenta una scommessa vincente per un attacco sempre più dinamico. È chiaro: il Napoli punta a rinforzare la propria rosa e a sorprendere tutti nel campionato. Restate sintonizzati, le sorprese non finiscono

Il Napoli, dopo aver chiuso l’arrivo di Kevin De Bruyne (domani lo scambio di documenti prima delle visite mediche), sta provando a prendere anche il kosovaro del Lille Edon Zhegrova, esterno destro classe 1999. Quest’anno, in 21 presenze, ha segnato 8 gol e fornito 2 assist. Dopo De Bruyne il Napoli punta chiudere Zhegrova del Lille. Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su Tuttomercatoweb scrive: Sta per nascere il Napoli del futuro, che vuole crescere ancora ed essere sempre più competitivo. E con Conte adesso la strada è sicuramente spianata. Un progetto sportivo che potrà contare su un maxi investimento grazie anche alla Champions e ai soldi incassati dalla cessione di Kvara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, dopo De Bruyne si punta a chiudere Zhegrova del Lille (Tmw)

Anas monitora infrastrutture e viabilità a Napoli e Campi Flegrei dopo il sisma

Anas ha avviato tempestive verifiche sulle infrastrutture e la viabilità a Napoli e nei Campi Flegrei a seguito del recente sisma.

Napoli, fatta per De Bruyne: accordo totale, a breve le visite

Riporta msn.com: Dopo aver convinto Antonio Conte a restare, il Napoli piazza il primo colpo di mercato: Kevin De Bruyne. Per l'arrivo a Napoli del talento belga ormai è praticamente tutto fatto. Dopo i contatti sempr ...

Napoli-De Bruyne, è fatta: domenica scambio dei documenti, possibili visite lunedì

Si legge su sport.sky.it: Operazione in chiusura tra Kevin De Bruyne e il Napoli: nella giornata di domenica ci sarà lo scambio di documenti tra il club e i legali del centrocampista belga. Le visite mediche sono previste o ...

Cosa manca per l’ufficialità di De Bruyne al Napoli: quando ci saranno le visite mediche

Riporta fanpage.it: Domenica ci sarà lo scambio di documenti tra i legali di De Bruyne e il Napoli: il belga è a un passo, quando sosterrà le visite mediche con la sua ...