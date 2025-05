Napoli David è lì ma non basta | occhi su 2 bomber da 40 reti!

Il Napoli è in cerca del bomber perfetto, un giocatore che possa accendere il Maradona e portare la squadra a nuovi trionfi. Jonathan David è solo l'inizio: il club punta su due attaccanti da 40 reti per rinvigorire l'offensiva. In un campionato sempre più competitivo, ogni gol può fare la differenza. La caccia è aperta e il tempo stringe: chi sarà il prossimo grande protagonista partenopeo?

Jonathan David è vicino, ma il Napoli guarda oltre: servono gol, servono certezze. Conte aspetta il bomber giusto, quello che faccia brillare il Maradona. Tra sogni e trattative, si costruisce un attacco da urlo. Jonathan David è un pallino del Napoli già da qualche mese. L'attaccante canadese è in trattativa col club azzurro già da poco prima che finisse il campionato, quando Manna aveva provato ad affondare il colpo e aveva strappato un accordo di massima col calciatore per un possibile trasferimento. Ma dire che la trattativa è agevole sarebbe una bugia.

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA

Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

