Napoli Conte fa i complimenti alla Primavera | il messaggio social è virale

Antonio Conte ha colto l'occasione per fare i complimenti alla Primavera del Napoli, un gesto che ha rapidamente conquistato il cuore dei tifosi. Questo messaggio di sostegno arriva in un momento storico per il club, reduce dalla vittoria dello scudetto. È un segno di un cambiamento radicale: la gioventù sta emergendo e promette un futuro luminoso. I successi della cantera potrebbero segnare la rinascita di una squadra sempre più forte!

Antonio Conte, dopo la promozione del Napoli Primavera nel campionato di Primavera 1, ha scritto un messaggio social. In una settimana, di fatto, i tifosi del Napoli sono stati raggiunti solo da notizie davvero importanti. La prima, quella che è entrata già nella storia, è stata sicuramente quella della vittoria dello scudetto della squadra guidata da Antonio Conte. Mentre quella arrivata oggi è comunque una notizia importante per i progetti futuri della società. I l Napoli Primavera, grazie al successo di quest’oggi contro la Virtus Entella, ha infatti staccato il pass per la promozione in Primavera 1. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Conte fa i complimenti alla Primavera: il messaggio social è virale

Playoff Primavera, Napoli-Renate: data e orario dei quarti di finale

Gli azzurrini del Napoli, allenati da Dario Rocco, si preparano ad affrontare il Renate nei quarti di finale dei playoff di Primavera 2.

