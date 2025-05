Napoli clamorosa idea | si pensa a Donnarumma per la porta azzurra

Il Napoli sta facendo parlare di sé con un'idea audace: Gianluigi Donnarumma per rinforzare la porta azzurra. Mentre il rinnovo di Alex Meret è al centro delle discussioni, l'arrivo del portiere della Nazionale potrebbe rappresentare un cambio di rotta epocale. Un investimento che non solo rafforzerebbe la squadra, ma segnerebbe anche un segnale forte a tutta la Serie A. Come reagirebbe il pubblico napoletano a questa clamorosa svolta?

Clamorosa indiscrezione per la porta del Napoli. La dirigenza pensa al portiere della Nazionale: i dettagli. Il rinnovo di Alex Meret è uno dei temi più caldi in casa Napoli. Il portiere italiano classe 1997 è stato protagonista di una delle migliori delle stagioni della sua carriera. Ciò nonostante, però, i discorsi relativi al prolungamento del suo contratto, in scadenza al 30 giugno 2025, si stanno portando avanti da ormai diverse settimane senza però giungere mai ad una conclusione. Mancherebbe soltanto a firma, a quanto pare, prevista probabilmente nei prossimi giorni. Nel frattempo, però, la dirigenza del Napoli lavora anche ad un colpo che potrebbe di fatto rappresentare, insieme a quello di De Bruyne, la vera svolta dell’estate napoletana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, clamorosa idea: si pensa a Donnarumma per la porta azzurra

Napoli atterrato a Capodichino: accoglienza clamorosa dei tifosi (VIDEO)

Il Napoli è atterrato a Capodichino accogliendo una folla di tifosi entusiasti. Migliaia di supporters accorsi all’aeroporto hanno accolto con entusiasmo i beniamini, dimostrando tutta la passione per la squadra.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Clamorosa Idea Pensa Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Simone Inzaghi, la bomba è clamorosa: assalto Juventus all'allenatore dell'Inter (che pensa a...). Allegri, blitz Milan; Insigne torna in Italia: affare in Serie B, il colpo è da capogiro; Calciomercato Inter, Conte resta a Napoli: la Juve pensa a Inzaghi; Conte Juve clamoroso da Napoli | De Laurentiis vuole provare a convincere così il tecnico! L’ultima proposta sul tavolo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, clamorosa idea: si pensa a Donnarumma per la porta azzurra

Segnala informazione.it: Clamorosa indiscrezione per la porta del Napoli. La dirigenza pensa al portiere della Nazionale: i dettagli. Il rinnovo di Alex Meret è uno dei temi più caldi in casa Napoli. Il portiere italiano clas ...

Donnarumma al Napoli e Meret al Milan: prende quota un clamoroso intreccio di mercato!

fantamaster.it scrive: Donnarumma al Napoli, Meret al Milan: prende quota un clamoroso intreccio di mercato con protagonisti i due portieri!

CALCIO Juve, idea clamorosa: Simone Inzaghi in panchina se Conte resta a Napoli

Riporta informazione.it: Il mercato degli allenatori è entrato nel vivo e la Juventus valuta un’ipotesi sorprendente per il dopo-Allegri. Secondo un’indiscrezione rilanciata da Il Messaggero, Simone Inzaghi potrebbe essere il ...