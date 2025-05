Napoli Basket rebranding del logo in vista? Il post di Rizzetta sui social

Il Napoli Basket si prepara a una nuova era: il rebranding del logo annunciato da Matt Rizzetta su social ha suscitato entusiasmo tra i tifosi. Questo cambiamento non è solo estetico, ma riflette un trend più ampio nel mondo sportivo, dove l'identità visiva gioca un ruolo cruciale nell'attrarre nuove generazioni. Rimanete sintonizzati per scoprire come il club intende reinventarsi e riconquistare il cuore della città !

C'è grande attesa per conoscere le prime mosse del Napoli Basket dopo l'acquisizione della maggioranza delle quote societarie del club da parte della cordata italo-americana guidata dall'imprenditore Matt Rizzetta. A livello dirigenziale manca ancora l'ufficialitĂ , ma il nuovo general manager. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli Basket, rebranding del logo in vista? Il post di Rizzetta sui social

Napoli Basket, Llompart può ripartire da Sassari: vicina la rescissione?

Pedro Llompart è pronto a una nuova avventura con la Dinamo Sassari. Dopo l’esperienza al Napoli Basket, l’ex dirigente potrebbe essere il futuro uomo mercato del club sardo, con cui ha già avuto colloqui promettenti.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Basket Rebranding Logo Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Napoli Basket, risolto anche il contratto con Di Nino, responsabile marketing; La S.S. Napoli Basket si aggiudica il premio “Marketing Project of the Year” assegnato dalla Lega Basket, i dettagli; La S.S. Napoli Basket si aggiudica il premio “Marketing Project of the Year” assegnato dalla Lega Basket, i dettagli; Napoli Basket: rescissione consensuale con Andrea Di Nino. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Matt Rizzetta svela su Instagram il nuovo logo del Napoli Basket

Lo riporta msn.com: Ha anticipato tutti Matt Rizzetta, il nuovo proprietario del Napoli Basket non ha resistito alla tentazione di far vedere subito ai tifosi napoletani il nuovo logo della ...

Nuova maglia Napoli 2024/2025: il logo e il colletto bianchi, svelata la nuova divisa

Si legge su ilmattino.it: A sorpresa, prima ancora di arrivare a Dimaro, il Napoli svela la nuova maglia 2024/25 che sarà indossata dagli azzurri il prossimo anno. Il club ha mostrato ai tifosi il rebranding del logo e la ...

Il Napoli cambia logo, nuovo stemma senza blu e azzurro: sarà monocolore

Da fanpage.it: Il nuovo logo ... di rebranding che fa parte dell'anno della ripartenza e della ristrutturazione dopo il post scudetto nefasto. Com'è fatto il nuovo logo ufficiale della SSC Napoli Il nuovo ...