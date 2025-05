Namibia turista 59enne ucciso da un leone in un camp safari di lusso

Tragedia in Namibia: un turista di 59 anni è stato tragicamente ucciso da un leone durante un safari di lusso. Bernd Kebbel, esperto di fauna selvatica, si trovava con la moglie in un campo che prometteva un'esperienza unica nella natura. Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza nei safari e sulla relazione tra uomo e fauna selvatica. Un invito a riflettere sui rischi e la responsabilità che comporta l’esplorazione della natura selvaggia.

Roma, 31 magggio 2025 - Un turista di 59 anni è stato ucciso da un leone in Namibia in un campo di tende di lusso allestito dal Hoanib Skeleton Coast Camp. Bernd Kebbel, ex proprietario dell'Off-Road Centre, noto anche negli ambienti di ricerca sui leoni del deserto, era in campeggio con la moglie Conny, si legge sul sito Tourismus, assieme a un gruppo di amici vicino al fiume Hoanib. L'importante uomo d'affari namibiano si trovava in un complesso di tende di lusso a Sesfontein una zona remota della Namibia nord-occidentale, quando la mattina presto, uscito dalla tenda, si è trovato faccia a faccia con una leonessa che lo ha aggredito mordendolo al collo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Namibia, turista 59enne ucciso da un leone in un camp safari di lusso

