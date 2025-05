Myrta Merlino saluta il pubblico di pomeriggio 5 | cosa attende il suo futuro a Mediaset

Myrta Merlino saluta il pubblico di "Pomeriggio 5" con un misto di emozione e attesa per il futuro. Con la conclusione della stagione 2024/2025, le voci su nuove avventure si fanno sempre più insistenti. In un panorama televisivo in continua evoluzione, sarà interessante vedere se Myrta deciderà di esplorare nuovi orizzonti o restare nel cuore dei telespettatori. Un cambiamento che potrebbe segnare una nuova era per Mediaset!

Il futuro di Myrta Merlino e l'ultima edizione di Pomeriggio 5. In vista della conclusione dell'edizione 20242025 di Pomeriggio 5, si susseguono numerose indiscrezioni riguardanti il percorso professionale della conduttrice Myrta Merlino. La trasmissione, condotta dalla giornalista per il secondo anno consecutivo, chiuderà i battenti venerdì 6 giugno. Questa stagione ha rappresentato un traguardo importante per la Merlino, che ha preso le redini del programma dopo anni di gestione da parte di Barbara D'Urso. Le voci sul possibile addio e le prospettive future. Tra le ipotesi più insistenti circolate nelle ultime settimane, emerge quella di un possibile cambio di rotta per la giornalista all'interno del gruppo Mediaset.

Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione: ” Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi”

Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano.

Segnala msn.com: Myrta Merlino va via da Pomeriggio 5? Le indiscrezioni sulla conduttrice Mediaset continuano a circolare. Ecco quel che si sa.

ecodelcinema.com scrive: Myrta Merlino conclude la sua esperienza alla guida di "Pomeriggio Cinque" il 6 giugno, mentre Alessandra Viero prenderà le redini della versione estiva dal 9 giugno su Canale 5.

Riporta libero.it: Cosa cambia nei palinsesti Mediaset a giugno: Canale 5 punta sul Mondiale per Club con Juve e Inter, Freedom debutta su Rete 4. Scopri tutte le novità.