MXGP Lucas Coenen vince la Qualifying Race di Teutschenthal e si porta a -45 da Romain Febvre

Lucas Coenen scalda i motori nel weekend teutonico, vincendo la Qualifying Race del Gran Premio di Germania e accorciando le distanze dal leader Romain Febvre. Con soli 45 punti di differenza, l'aria si fa tesa nel campionato MXGP 2025, dove ogni gara può riscrivere le sorti della classifica. Gli appassionati sono pronti a vedere se il giovane belga saprà continuare a sorprendere. Rimanete sintonizzati per un finale da brivido!

Lucas Coenen inizia con il piede giusto il suo weekend. Il belga, infatti, si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025, recuperando ancora qualche punticino nella corsa al titolo. A questo, infatti, punto la classifica generale vede al comando Romain Febvre con 449 punti contro i 404 di Lucas Coenen. Lucas Coenen (KTM) ha vinto la Qualifying Race di Teutschenthal con un margine di vantaggio di appena 1.1 secondi su Jeffrey Herlings (KTM) mentre chiude al terzo posto Romain Febvre (Kawasaki) a 9.1. Quarta posizione per lo sloveno Jan Pancar (KTM) a 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen vince la Qualifying Race di Teutschenthal e si porta a -45 da Romain Febvre

MXGP, Lucas Coenen fa sua la Qualifying Race di Ernee, Febvre sempre in vetta alla generale

Lucas Coenen dominate la qualificazione a Ernee, aggiudicandosi la Qualifying Race del Gran Premio di Francia MXGP 2025.

