MX2 | Valerio Lata segna il miglior tempo nella Qualifying Race al GP di Germania! Bene Adamo

Nel cuore del GP di Germania, Valerio Lata stupisce conquistando il miglior tempo nella Qualifying Race della classe MX2. Un momento che non solo esalta le sue doti ma segna anche un trend crescente per il motocross italiano, sempre più competitivo a livello internazionale. Con Adamo che si unisce al podio, l'Italia si prepara a scrivere nuove pagine di storia nel motocross. Rimanete sintonizzati: la sfida è appena iniziata!

Salta il banco nella Qualifying Race del GP della Germania, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, contrassegnata dalla prima posizione accaparrata dall'azzurro Valerio Lata, il quale ha segnato il miglior tempo sul circuito di Teutschenthal beffando la concorrenza. Nello specifico il centauro in forza alla Honda HRC ha fermato il cronometro a 25:10.487, rifilando +3.998 alla Red Bull KTM Factory Racing del sempre competitivo Sacha Coenen, secondo davanti al compagno di scuderia Andrea Adamo, artefice di una grande prova terminata al terzo posto con un ritardo di 10.394 e motivato a terminare il fine settimana in testa alla classifica overall.

