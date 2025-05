MVP e Miglior acquisto della Serie A 2024 25 | Scott McTominay

Scott McTominay conquista il palcoscenico della Serie A, aggiudicandosi il Premio MVP e Miglior Acquisto 2024/25. Un riconoscimento che va oltre le statistiche: l'impatto del centrocampista scozzese ha ridefinito le aspettative nel campionato italiano. La sua capacità di segnare la metà dei gol in momenti decisivi lo ha reso un eroe per i tifosi, dimostrando che il talento può emergere anche nei contesti più inaspettati. Non è solo un

Ormai non c’è più niente da aggiungere su Scott McTominay, vincitore del Premio MVP e Migliore acquisto in Serie A. Negli Ultimo Uomo Awards cerchiamo di fare in modo di non far vincere due premi allo stesso giocatore, ma stavolta la deroga era necessaria e utile proprio a segnalare la straordinarietà dell’impatto di McTominay. La metà dei suoi gol e dei suoi assist lo scozzese li ha messi insieme da aprile in poi, cioè da quando le partite sono diventate pesanti e le reti decisive. C’è stato un rapporto inversamente proporzionale: più il Napoli era stanco e a corto di idee, più McTominay si inventava gesti e giocate che non sembravano nemmeno appartenere al suo repertorio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com