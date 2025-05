Mutui alti nonostante il taglio dei tassi Bce gli scenari fino al 2030

Nonostante il recente taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, i mutui in Italia continuano a restare alti, creando una pressione significativa sui bilanci familiari. Questo scenario, che si prevede perdurerà fino al 2030, evidenzia un paradosso: la diminuzione dei tassi non si traduce in un sollievo per i mutuatari. Una riflessione che invita a considerare come stiamo affrontando il tema della casa nell'era dell'incertezza economica.

Nonostante la decisione della Banca Centrale Europea di iniziare a ridurre i tassi di interesse, i mutui casa in Italia restano elevati. Lo confermano sia l'ultima relazione annuale della Banca d'Italia, sia uno studio pubblicato dalla BCE. Le rate continueranno a pesare sulle famiglie, con un impatto diretto sul potere d'acquisto almeno fino al 2030. Ma perché i tassi sui mutui restano alti se la BCE sta tagliando quelli ufficiali? La risposta sta nei tempi di trasmissione della politica monetaria al mercato. In particolare in Italia, dove è ancora diffusa la formula del tasso variabile, le famiglie a reddito medio-basso stanno subendo più di altre gli effetti della stretta iniziata nel 2022.

Dopo un periodo di incertezza causato dalla pandemia e dall’aumento dei tassi, il mercato dei mutui in Italia si riaccende.

