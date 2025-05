Musk the Doge father con l' occhio nero Trump lo elogia | la strana coppia si lascia Sul miliardario l' ombra delle droghe

La strana alleanza tra Elon Musk e Donald Trump sembra giungere al capolinea, ma non senza colpi di scena. Mentre il miliardario esce dal Doge, Trump lo celebra come un "fantastico" alleato. Questo legame controverso mette in luce l'affascinante intersezione tra business, politica e tecnologia, in un'epoca dove le figure carismatiche plasmano il dibattito pubblico. Quali saranno le prossime mosse di Musk? La curiosità è palpabile!

La luna di miele tra Donald Trump ed Elon Musk finisce con l'uscita del miliardario dal Doge, che il presidente aveva creato ad hoc per il suo first buddy, ma non poteva mancare l'ultima apparizione di una delle coppie piĂą strane della politica nello Studio Ovale. "Elon è fantastico! SarĂ sempre con noi e ci aiuterĂ ogni giorno", ha dichiarato The Donald salutando l'uomo piĂą ricco del mondo che. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Musk "the Doge father" con l'occhio nero, Trump lo elogia: la strana coppia si lascia. Sul miliardario l'ombra delle droghe

Musk lascia il Doge e i risparmi promessi (2mila miliardi) sono un miraggio: “Documentati solo 32 miliardi di tagli”

Elon Musk, pronto a lasciare il suo incarico al Dipartimento per l'efficienza governativa, ha annunciato tagli dei costi ben al di sotto delle promesse iniziali.

L’addio di Trump a Musk (con l’occhio nero): lo show del miliardario irritato per la domanda sulle droghe

