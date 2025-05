Musk show per salutare Trump tra occhio nero e t-shirt del Padrino

Elon Musk e Donald Trump si separano, ma non senza un colpo di scena! Durante una conferenza stampa nello Studio Ovale, il magnate si presenta con una t-shirt in stile "Padrino" e un occhio nero, frutto di un gioco con il figlio. Questo stravagante addio al Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge) segna un capitolo importante nella politica americana, dove le personalitĂ eccentriche continuano a far discutere. ResterĂ il legame tra i due?

(Adnkronos) – Elon Musk lascia Donald Trump. O forse no. Nello Studio Ovale della Casa Bianca va in scena la conferenza con cui il magnate, con t-shirt stile padrino e occhio nero provocato dal figlio, formalizza l'addio al Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge) e al team del presidente degli Stati Uniti. Il legame però rimane .

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Secondo msn.com: Musk tornerà ad occuparsi delle sue aziende, Tesla in primis, ma ambisce a mantenere un ruolo di primo piano nella cerchia del presidente. Il miliardario si presenta accanto al presidente con ...

Come scrive msn.com: Nei giorni scorsi il patron di Tesla aveva annunciato l’addio al suo incarico nell’amministrazione Trump. Il presidente Usa l’ha salutato ed elogiato nel corso di una conferenza stampa nello studio Ov ...

Riporta iltempo.it: "Questa non è la fine del Doge (Dipartimento per l'efficienza governativa, ndr ) ma piuttosto l'inizio". Lo ha dichiarato ...