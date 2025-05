Musk lascia l' amministrazione Trump con un occhio nero

Elon Musk si ritira dall'amministrazione Trump, ma non senza lasciare il segno. La sua decisione di abbandonare il Doge, l'agenzia per la riduzione della spesa pubblica, rivela un clima politico teso e in continua evoluzione. In un'epoca in cui l'innovazione e la sostenibilità sono al centro del dibattito globale, la mossa di Musk apre interrogativi sulle sue future strategie. Riuscirà a mantenere il suo ruolo di influencer anche al di fuori del governo?

Milano, 31 mag. (askanews) - Il miliardario Elon Musk ha confermato la sua intenzione di lasciare il governo di Donald Trump, dove guidava il Doge, un'agenzia incaricata di tagliare la spesa pubblica, scatenando ampie critiche tra la classe politica americana. "Non vedo l'ora di continuare a essere un amico e un consigliere del presidente, continuando a supportare il team Doge, e stiamo cercando instancabilmente di destinare mille miliardi di dollari alla riduzione degli sprechi e delle frodi, che andrà a beneficio del contribuente americano", ha detto Musk dalla Casa Bianca. Trump lo ha ringraziato del contributo consegnandogli un dono riservato a pochi, una riproduzione delle chiavi della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Musk lascia l'amministrazione Trump (con un occhio nero)

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

