Musk lascia il Doge Trump | Tornerà

Elon Musk si dimette dal DOGE, l’agenzia voluta da Trump per snellire la burocrazia americana. Questo passaggio segna una svolta nel dibattito su come l'innovazione possa guidare il governo verso una maggiore efficienza. Cosa ci riserva il futuro? Con l’avvicinarsi delle elezioni, la domanda è: tornerà Musk a collaborare con Trump in un momento così cruciale? La politica, come l'innovazione, è in continua evoluzione!

Elon Musk ha ufficialmente lasciato la guida del Department of Government Efficiency (DOGE), l’agenzia federale creata dall’amministrazione Trump per ridurre sprechi e costi nella macchina statale. L’annuncio è stato dato il 30 maggio 2025 durante una cerimonia nello Studio Ovale, dove il presidente Donald Trump ha consegnato a Musk una simbolica chiave dorata, elogiandolo per . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Musk lascia il Doge, Trump: “Tornerà”

Musk lascia il Doge e i risparmi promessi (2mila miliardi) sono un miraggio: “Documentati solo 32 miliardi di tagli”

Elon Musk, pronto a lasciare il suo incarico al Dipartimento per l'efficienza governativa, ha annunciato tagli dei costi ben al di sotto delle promesse iniziali.

Da ilmessaggero.it: Non poteva congedarsi nel silenzio, non dopo settimane in cui a Washington si mormorava che l’idillio fosse finito. Elon Musk lascia l’amministrazione dopo 128 giorni per ragioni ...

dire.it scrive: Elon Musk dice addio al Doge, il Dipartimento per l'efficienza governativa. La parentesi alla Casa Bianca si chiude ufficialmente ...

Riporta msn.com: Dopo aver finanziato la campagna di Trump ed essere stato tra i protagonisti della politica Usa dei primi mesi dell'anno, Musk si dimette dal suo ruolo di consigliere dell'amministrazione statunitense ...