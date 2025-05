Musk e l’addio nello Studio Ovale con un occhio livido Bannon al Daily Mail | Ha preso a spintoni il segretario del Tesoro

In un clima politico sempre più turbolento, l’addio di Elon Musk nello Studio Ovale segna un capitolo inaspettato nella saga Trump. Dalle spintoni di Bannon al segretario del Tesoro all’ammissione di Musk riguardo all’uso di sostanze, emergono tensioni che mettono in luce la fragilità delle alleanze in tempi di crisi. Un episodio che non solo fa parlare, ma ci ricorda quanto sia sottile il confine tra genialità e caos.

Dopo una conferenza stampa di addio dai toni comunque rassicuranti, virata poco dopo in un classico Trump-show, affiorano le ragioni che hanno portato alla rottura tra Elon Musk e l’amministrazione Trump. Il magnate sudafricano, che secondo quanto rivelato dal New York Times ha fatto uso di ketamina, farmaci e altre sostanze stupefacenti in campagna elettorale, si è presentato davanti ai giornalisti nello Studio Ovale con un vistoso occhio nero. Un livido, ha detto, causato da suo figlio X. “Anche un bimbo di cinque anni può fare questo”, ha scherzato. Al di là dello scambio di complimenti con Trump è evidente che tra lui e Musk i rapporti si siano logorati nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Musk e l’addio nello Studio Ovale con un occhio livido. Bannon al Daily Mail: “Ha preso a spintoni il segretario del Tesoro”

Confernza Trump-Musk: addio al governo

In un'epoca in cui le alleanze tra tecnologia e politica plasmano il futuro, Trump e Musk si preparano a lasciare un segno indelebile.

