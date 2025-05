Musk da Trump con un occhio nero | Me lo ha fatto mio figlio di 5 anni E il tycoon scherza su Macron | Niente che si avvicini alla Francia

Elon Musk, in un curioso siparietto nello Studio Ovale, si presenta con un occhio nero, frutto di un "incontro ravvicinato" con il suo piccolo di 5 anni. La scena, che ricorda i giorni più leggeri della politica, mette in luce la vulnerabilità dei grandi leader. Nel frattempo, le battute su Macron rivelano un clima politico frizzante, dove l'ironia diventa un’arma potente. Chi ha detto che la politica deve essere seria?

New York, 31 maggio 2025 - Elon Musk messo ko dal figlio di 5 anni, è lui stesso ad averlo raccontato ieri nello Studio Ovale quando si è presentato per la cerimonia di fine mandato da consigliere speciale con un l'occhio destro tumefatto. I giornalisti hanno colto la palla al balzo e hanno chiesto delucidazioni su come di fosse procurato un occhio nero. Il miliardario sudafricano non si è sottratto e con un sorriso ha spiegato che era stato il figlio: "Stavo facendo lo scemo con lui e a un certo punto gli ho detto 'tirami un pugno in faccia' e lui lo ha fatto", aggiungendo che "a quanto pare, anche un bambino di 5 anni può procurarti un occhio nero".