Musk cotto e mangiato dalla politica alla Casa Bianca Così il dominatore Trump licenzia il suo First Buddy

Elon Musk, protagonista indiscusso del mondo tech, si trova ora a fare i conti con il lato oscuro della politica. Dopo un breve e turbolento soggiorno alla Casa Bianca, il suo "first buddy" Donald Trump lo licenzia senza troppi complimenti. Questo episodio evidenzia come l'innovazione e la politica possano essere un mix esplosivo. Riuscirà Musk a risollevarsi da questo colpo? La risposta potrebbe riservare sorprese.

Ci sono pochi dubbi che Elon Musk esca dai 130 giorni di esperienza a Washington piuttosto ammaccato. L’occhio nero che il proprietario di Tesla e Space X ha esibito in conferenza stampa – e che lui dice dipendere da un gioco un po’ manesco con il figlio di cinque anni, X – è il simbolo esterno di un interludio politico che non è probabilmente andato come lui sperava. Risultati politici e amministrativi limitati, rispetto alle attese. Continui scontri con la burocrazia e la politica di Washington, in particolare proprio con i repubblicani. Effetti disastrosi sulle sue aziende. Incursioni poco piacevoli nella sua vita privata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Musk cotto e mangiato dalla politica alla Casa Bianca. Così il dominatore Trump licenzia il suo “First Buddy”

Cerca Video su questo argomento: Musk Cotto Mangiato Politica Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Musk fa politica e Tesla crolla

Segnala msn.com: un imprenditore non può fare politica? A questa domanda risponde la nuova puntata della video rubrica « Non solo numeri » di Daniele Manca. « Agli imprenditori non è precluso fare politica ...

Musk fa politica e Tesla crolla

Secondo informazione.it: L’impegno di Elon Musk in politica ha penalizzato il rendimento della sua Tesla: un imprenditore non può fare politica? A questa domanda risponde la nuova puntata della video rubrica «Non solo ...

Musk, Zuckerberg e i nuovi equilibri nella politica e nei media

ilsole24ore.com scrive: Insomma, Musk, non si limita ad amministrare il giochetto, ma gioca e gioca di brutto, anche politicamente. Nella sua piattaforma si è svolto l’incontro tra lui e la leader di AfD, Alice Weidel ...