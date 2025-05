Musk con un occhio nero alla Casa Bianca | È stato mio figlio

Elon Musk, con un occhio nero e un cappellino "Doge", ha reso indimenticabile la sua uscita dallo Studio Ovale. Un'immagine che incarna non solo il suo spirito ribelle, ma anche l'epoca in cui la tecnologia sfida le convenzioni. Questo episodio ci ricorda come l'innovazione e il brio di personalità straordinarie possano riscrivere le regole. Un invito a riflettere: chi sono i veri protagonisti del nostro tempo?

Durante la cerimonia di fine mandato come consigliere speciale, Elon Musk si è presentato nello Studio Ovale con un evidente livido all’occhio destro, attirando l’attenzione dei fotografi e dei giornalisti presenti. Il fondatore di Tesla e SpaceX indossava un cappellino con la scritta "Doge" e una t-shirt in stile cinematografico, parafrasata da Il Padrino: "The Dogefather". Alla domanda dei cronisti sull’origine del livido, Musk ha risposto con una battuta che ha stemperato subito la curiosità: "Stavo facendo lo scemo con mio figlio e gli ho detto 'Dai, colpiscimi in faccia'. E lui lo ha fatto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Musk con un occhio nero alla Casa Bianca: "È stato mio figlio"

Musk, occhio nero nella conferenza con Trump: "Un pugno di mio figlio"

Elon Musk sorprende tutti con un occhio nero durante la conferenza al fianco di Donald Trump, rivelando un retroscena personale che ha del clamoroso.

