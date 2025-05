' Musicalia summer' proposte di centri estivi tra Villa Silvia Carducci e il giardino letterario di Lizzano

Scopri un'estate indimenticabile al Museo Musicalia! Tra le incantevoli stanze di Villa Silvia Carducci e il Giardino Letterario di Lizzano, i centri estivi offrono un mix perfetto di musica, fiabe e natura. Immersi nella bellezza storica, bambini e ragazzi potranno vivere avventure creative che stimolano la curiosità e l'amore per l'arte. Non perdere l'occasione di far parte di questa esperienza unica!

Una divertente estate al Museo Musicalia, tra musica, fiabe e natura. Estate significa avventura, scoperta e divertimento, per questa ragione il Museo Musicalia, allestito nelle suggestive stanze della dimora settecentesca di Lizzano, un tempo appartenuta ai conti Pasolini Zanelli, apre le porte. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - 'Musicalia summer', proposte di centri estivi tra Villa Silvia Carducci e il giardino letterario di Lizzano

